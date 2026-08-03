Lepe vesti sa naših graničnih prelaza: Nema dužih zadržavanja

Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza beleže se zadržavanja od najduže pola sata.

Na graničnom prelazu Preševo, na izlazu, putnička vozila se zadržavaju 20 minuta, a isto toliko čekaju i na ulazu, dok se na Gradini na ulazu i izlazu zadržavaju pola sata.

Na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci vozila se na izlazu zadržavaju sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: Iva Besarabić