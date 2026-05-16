AMSS: Nema zadržavanja vozila ni na putničkim ni na teretnim terminalima na prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji takođe nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozače ovog vikenda očekuje promenljivo i nestabilno vreme, zbog čega vožnja povremeno može biti teža, a posebno u drugoj polovini dana kada iz RHMZ u pojedinim krajevima naše zemlje najavljuju vetar koji može imati olujnu snagu, praćen gradom i jakim pljuskovima.

Zato danas, ali i u narednim danima, budite spremni na moguće vremenske nepogode koje u trenutku menjaju uslove vožnje, upozoravaju iz AMSS-a.

Autor: D.Bošković