Nema zadržavanja vozila ni na putničkim ni na teretnim terminalima graničnih prelaza

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Pred nama je kraj radne nedelje a petak nam uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima na prilazima većim gradovima, glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima.

Prema najavljenoj vremenskoj prognozi, očekuje nas promenljivo vreme praćeno padavinama, što može otežavati uslove za vožnju, pa se vozačima savetu da brzinu prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila i izbegavaju nagla kočenja i skretanja, naročito na mokrim i klizavim kolovozima.

Poseban oprez je potreban u zonama radova, na mostovima, nadvožnjacima i deonicama kroz useke, gde je zbog kiše povećana mogućnostod odrona i nanosa zemlje, ukazuju iz AMSS-a.

Autor: S.M.