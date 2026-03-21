AMSS: Bez zadržavanja na putničkim i teretnim terminalima, povoljni uslovi za vožnju

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Siniša Kopunović

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.05 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prvi prolećni dani i vikend donose pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje, jer se očekuje da će veliki broj građana iskoristiti subotu za kraća putovanja ka izletištima i turističkim destinacijama.

Unutar gradova saobraćaj je slabijeg intenziteta, navode iz AMSS-a.

U jutarnjim časovima i dalje je hladno uz moguću pojavu slabog prizemnog mraza, što može uticati na klizavost kolovoza, posebno na mostovima i deonicama u višim predelima.

Tokom dana uslovi za vožnju biće povoljniji, uz promenljivu oblačnost i više sunčanih intervala, a što doprinosi prijatnijim uslovima za putovanje.

Autor: Marija Radić

