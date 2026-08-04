'Oni ne lete, ali bez njih sve staje' Dačić otkrio ko su tihi heroji iz Srbije koji su spasavali Španiju

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se povodom misije MUP-a Srbije u Španiji, gde su naši pripadnici pružali neprocenjivu pomoć u gašenju velikih šumskih požara.

On je tom prilikom posebno istakao ljude čiji rad javnost retko primećuje, a od kojih direktno zavise ljudski životi – mehaničare Helikopterske jedinice.

"Ne pamte se samo oni koji poleću. Pamte se i oni koji brinu da svaki let bude bezbedan," poručio je Dačić.

Heroji iz senke od kojih zavisi svaki let

Dok je moćna "Super Puma" parala nebo iznad Španije i gasila požare koji su pretili da progutaju čitava naselja, na zemlji je neprekidno radio tim vrhunskih stručnjaka. Za mehaničare MUP-a posao niti počinje poletanjem, niti se završava kada se elisa zaustavi.

Svačija bezbednost u njihovim rukama: Svaka provera, svaki detalj i svaka odlukа nose ogromnu odgovornost – da pilot i posada imaju apsolutno poverenje u letelicu pre nego što krenu u borbu sa vatrom.

Tihi rad koji donosi rezultate: U Španiji su, kao i uvek do sada, pokazali da snagu jednog tima ne čine samo oni u prvom planu, već i ljudi čiji se rad najbolje vidi upravo onda kada sve prođe bez ijednog problema.

Dačić je naglasio da predstavljanje zemlje u inostranstvu ne obuhvata samo diplomatske susrete, već se domovina brani i predstavlja na terenu, kroz profesionalizam i potpunu posvećenost.

"Zastava Srbije nije bila samo na trupu helikoptera. Bila je u svakom bezbednom poletanju, svakom uspešno završenom zadatku i svakom povratku posade. Upravo tako se dostojno predstavljaju boje svoje zemlje," istakao je ministar i zaključio snažnom porukom:

"Jer oni ne lete. Ali zahvaljujući njima - Srbija poleće!"

Autor: Iva Besarabić