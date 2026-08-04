MREŽAMA KRUŽI NEVEROVATAN SNIMAK: Nizak vodostaj Dunava otkrio ostatke utvrđenja u blizini Petrovaradina (VIDEO)

Nizak vodostaj Dunava otkrio je ostatke utvrđenja Insel Schanz (Ostrvski šanac), koje je podignuto sredinom 18. veka u blizini Petrovaradinske tvrđave.

Da je reč o utvrđenju koje se nekada nalazilo na Ratnom ostrvu potvrdio je i Nenad Šeguljev, autor bloga "Moja tvrđava", koji je već istraživao ovu temu. Utvrđenje je sredinom 18. podignuto na samom početku leve obale rukavca koji je razdvajao Vodeni grad i Ratno ostrvo. Danas glavni tok Dunava prelazi preko dela na kom se nekada nalazilo Ratno ostrvo, dok je leva obala rukavca postala desna obala Dunava, ukazuje Šeguljev u tekstu "Tvrđava koju je progutao Dunav".

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"Njegova osnovna namena bila je da bude prepreka neprijatelju da priđe Tvrđavi sa Dunava i Ratnog ostrva. Utvrđenje je bilo sagrađeno u tipu poljske fortifikacije i imalo četiri jednaka bastionska fronta, rov ispunjen vodom, kao i skriveni put sa dva zborišta", navodi se u tekstu. Da je reč o utvrđenju koje se nekada nalazilo na Ratnom ostrvu potvrdio je i Nenad Šeguljev, autor bloga Moja tvrđava, koji je već istraživao ovu temu. Utvrđenje je sredinom 18. podignuto na samom početku leve obale rukavca koji je razdvajao Vodeni grad i Ratno ostrvo. Danas glavni tok Dunava prelazi preko dela na kom se nekada nalazilo Ratno ostrvo, dok je leva obala rukavca postala desna obala Dunava, ukazuje Šeguljev u tekstu "Tvrđava koju je progutao Dunav".

"Njegova osnovna namena bila je da bude prepreka neprijatelju da priđe Tvrđavi sa Dunava i Ratnog ostrva. Utvrđenje je bilo sagrađeno u tipu poljske fortifikacije i imalo četiri jednaka bastionska fronta, rov ispunjen vodom, kao i skriveni put sa dva zborišta", navodi se u tekstu.

Potreba za izgradnjom ovakvog utvrđenja javila se posle velike opsade Petrovaradina 1694. godine, kada je Osmanska artiljera koristila pozicije na Ratnom ostrvu da bi bombardovala Vodeni grad i položaj austrijske vojske na levoj obali Dunava, pontonski most i šajke.

Šeguljev ukazuje na to da je šira javnost za postojanje ovog utvrđenja poslednji put čula 1999. godine, nakon NATO bombardovanja, kada je prilikom izgradnje podvodnog gasovoda stradala kašika rovokopača.

Autor: D.B.