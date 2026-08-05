'PRVI STANOVI ĆE BITI SPREMNI U SEPTEMBRU ZA USELJENJE' Istorijski rekord: Na Ekspo 2027 učestvuje čak 141 zemlja

Za učešće na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 do sada je prijavljena 141 zemlja, što je istorijski rekord, izjavio je danas direktor Preduzeća Ekspo 2027 Beograd Danilo Jerinić i dodao da je prvi ključni rok Ekspo selo sa 1.500 stanova, gde je procenat završenosti 95 odsto.

- Prvi stanovi će biti spremni u septembru za useljenje. Sada se već polako unosi nameštaj, opremamo stanove. To nam je prvi veliki građevinski cilj koji ostvarujemo na vreme. Drugi veliki cilj nam je da do 1. decembra pripremimo sve paviljone i sajamske hale da one budu spremne za primopredaju zemljama učesnicama, da bi oni krenuli sa svojim radovima - rekao je on za TV K1.

Dodao je da se nada da će neki paviljoni i neke hale biti završene pre 1. decembra, i da će biti izvršena primopredaja zemljama, što će, kako je ocenio, biti veoma veliki uspeh ako se ostvari.

- Kako stvari sada stoje, na dobrom smo putu, jer, evo, pre nedelju ili dve imali smo posetu češkog predsednika koji je imao priliku da uđe u svoj paviljon koji je u potpunosti u gabaritima u kojima će biti 1. decembra završen - naveo je Jerinić.

Govoreći o najvećim izazovima vezanim za Ekspo, rekao je da je najizazovniji momenat sama izgradnja, jer je front radova skoro 222 hektara, što je prema njegovim rečima istorijski poduhvat kada je Srbija u pitanju.

- Mi do danas nismo imali ovakav projekat i da tako kažem istovremenost na tolikoj količini radova. Dokazali smo i pokazali da možemo da se nosimo sa velikim, izazovnim građevinskim projektom kao što je ovaj i opravdali poverenje koje smo dobili - naglasio je on.

Naveo je da su sledeći veliki izazov kad je ovaj projekat u pitanju zemlje učesnice i saradnja sa njima, jer zemlja domaćin njima mora da omogući da se vrlo lako prilagode na zakonsku regulativu kod nas, a zemalja je, kako je dodao, dosta sa različitim kulturama, različitim zakonskim regulativama.

- Morate da napravite jedinstven sistem pristupa njima, da im objasnite kako i na koji način uvoze hranu, građevinske elemente, kako i na koji način zapošljavaju ljude, kako se tretiraju licence i tako dalje - istakao je Jerinić.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje još zemalja učesnica osim onih koje su se već prijavile, rekao je da imamo kapacitet za to i da postoji jedan broj zemalja koji je i dalje zainteresovan da učestvuje na Ekspu sledeće godine.

To, prema njegovim rečima, predstavlja veliki izazov, jer ostalo je još malo vremena do početka izložbe i u narednom periodu je potrebno biti pažljiv sa brojem potvrda koje će dolaziti.

- Verovatno će to biti neki manji paviljoni, jer mi imamo te modularne paviljone: 330, 660 i 990 kvadrata. To su zaista ogromni paviljoni. Iz tog razloga, vrlo verovatno da sledeća zemlja koja će poslati nama potvrdu učešća verovatno u nekom manjem obimu i formatu učestvovati kod nas. Ali svakako da se radujemo i razgovaramo, i izaćićemo u susret svima - rekao je on.

Autor: A.A.