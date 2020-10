BABA VANGA PREDVIDELA DA ĆE SE TRAMP RAZBOLETI, A TEK DA VIDITE ŠTA ČEKA PUTINA... Zastrašujuće poslednje proročanstvo o kojem bruji svet!

“Balkanski Nostradamus”, kako je baba Vangu pre nekoliko godina prozvao ceo svet, predvidela je pojavu misteriozne bolesti, misleći na koronavirus u 2020. godini.

Tada je, govoreći o užasnoj pošasti, naglasila da će se “moćni” predsednik takođe razboleti.

“Predsednik, 45. po redu, razboleće se i ostaće gluv, a otkriće mu se i tumor na mozgu”, rekla je baba Vanga dok su pedantni Tviteraši otkrili da je upravo Donald Tramp 45. po redu predsednik SAD.

Donald Tramp je ovog vikenda glavna tema u svetu pošto se već tri dana nalazi u bolnici u izolaciji, a njegovo stanje, gledano iz ugla vesti koje se objavljuju, kontradiktorno i ne baš najbolje.

Baba Vanga 'Predicted' Trump Will Become Deaf, Have Brain Tumor 'After Fight With Coronavirus'#TrumpTestsPositive #Predictionshttps://t.co/taP34BqTAh