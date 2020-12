NASTAVLJA SE VRTOGLAVI USPON - Bitkoin vredi više nego ikad!

To je porast vrednosti za 9.5 odsto u odnosu na prošli presek. Pre samo dve nedelje, bitkoin je prvi put prešao granicu od 10.000 dolara i od tada se nastavlja vrtoglavi uspon, koji je ove godine skočio za više od 400 odsto, preneo je Gardijan.

#Bitcoin has just breached 21k! To moon we go! pic.twitter.com/6LDKzVBQTI