'DARA IZ JASENOVCA' IPAK U TRCI ZA OSKARA: Srpski film na listi mogućih kandidata

Američka Akademija filmskih umetnosti i nauka objavila je listu od čak 366 filmova koji su pogodni kandidati za razmatranje za najbolji film godine, ostvarenje koje će 25. aprila dobiti Oskara, prilikom 93. dodele prestižnih nagrada.

Na listi tih filmova nalazi se i srpski kandidat "Dara iz Jasenovca".

Na listi, s druge strane, nema bosanskohercegovačkog ostvarenja "Quo vadis, Aida", koje je s druge strane ušlo u uži izbor za najbolji strani film i ima mnogo veće šanse da osvoji zlatnu statuu, jer se za tu nagradu takmiči se sa još samo 14 naslova.

Uprkos što su premijere mnogih filmova odložene lane, broj mogućih kandidata porastao je u odnosu na 2019. godinu, kada je u trci bilo 344 naslova. Ovo je najveći broj potencijalnih kandidata u poslednjih 50 godina, prenose strani mediji.

Lista je bazirana na novim pravilima koje je uslovila pandemija korona virusa, koja je i dodelu pomerila s februara na april. Tako sada za Oskara mogu da se nadmeću filmovi koji su objavljeni do 28. februara 2021. i koji su barem sedam dana proveli u bioskopu u barem jednom od ovih područja - okrug Los Anđelesa, Grad NJujork, Zalivska oblast San Franciska, Čikago, Majami i Atlanta.

U bioskope spadaju i drajv-inovi, ali su se na listi našli i filmovi koji su namenjeni bioskopskim emitovanjima, no ono im je zbog karantina onemogućeno, te su stoga prikazivani na striming platformama, preko VOD servisa ili na neki drugi način.

Ipak, iako "Dara" ispunjava uslove, treba napomenuti da su šanse veoma male, tim pre što je prošle godine Oskara za najbolji film godine osvojilo ostvarenje van engleskog govornog područja, "Parazit", i to prvi put u istoriji. Filmovi o kojima se ove godine govori kao najozbiljnijim kandidatima za najbolji strani su "Nomadland", "The Trial of the Chicago 7", "Minari", "Promising Young Woman", "News of the World", "Sound of Metal", "Judas and the Black Messiah" i "Ma Rainey's Black Bottom".