LJUBAV NE POZNAJE GRANICE! Bodibilder se razveo od lutke, pa se zaljubio u pikslu!

Kazahstanski bodibilder Jurij Toločko (36), koji je postao megapopularan kad se u novembru prošle godine oženio silikonskom seks-lutkom po imenu Margo, tvrdi da je sada zaljubljen u ogromnu crnu, metalnu pepeljaru!?! On je na društvenim mrežama objavio fotografije, na kojima skoro potpuno go grli i mazi svoju novu "izabranicu", te je napisao da ga piksla toliko uzbuđuje da planira da joj ugradi veštačku vaginu.

Istražuje vezu

Toločko je medijima objasnio da je pepeljaru prvi put video u jednom noćnom klubu, da mu se odmah učinila zanimljivom, ali da je u početku nameravao samo da se slika pored nje. Međutim, nakon fotografisanja, kako je rekao, shvatio je da ga piksla privlači seksualno i da želi da bude u vezi sa njom.

Hteo sam da je ponovo dodirnem. Volim njen brutalni miris i dodir metala na mojoj koži. To je zaista fantastično. Dopada mi se i to što ima neku priču. Nije nova, služila je mnogim ljudima i služiće im i dalje. Ubedio sam njenog vlasnika da mi je pozajmi da istražimo našu vezu. Omogućeno mi je da provedem nekoliko sati sa njom i bilo je prelepo - rekao je Toločko.

Nastrani bodibilder dodaje da bi voleo kad bi mu dozvolili da ponese pepeljaru kući i provede sa njom noć, te da već ima ideju kako da "unapredi njihov odnos".

- Mislim da bih mogao da ugradim u pikslu veštačku vaginu. Šta mislite o tome? To bi sigurno ojačalo našu vezu. Pitam se da li će mi vlasnik pepeljare dozvoliti da budem njen dečko? Već smo bliži nego što se to vidi na fotografijama koje sam objavio na Instagramu. Nisam mogao da vam pokažem sve, cenzurisali bi me zbog pravila, koja važe na toj platformi - otkrio je Jurij svojim mnogobrojnim fanovima na društvenim mrežama.

Kaže da je panseksualac

Kazahstanac je prethodno medijima rekao da sebe vidi kao panseksualca, odnosno osobu koju seksualno i emocionalno privlače osobe svih polova i rodnih identiteta. Osim toga, u stanju je da se zaljubi i u predmete, a naročito silikonske seks-lutke, što mu je i donelo popularnost na internetu.