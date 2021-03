Oglas za kupaći kostim postao HIT, preživeo i napad ajkule

– Plivala sam kada me je najednom morski pas napao s leđa – rekla je.

Iako je jedva uspela da izvuče živu glavu, njen kupaći kostim ostao je netaknut. Podelila je i fotografije nastale nakon incidenta koje prikazuju modrice na donjem delu leđa, ali na kostimu se ne vide nikakva oštećenja, prenose mediji.

This is absolutely what I’m looking for in a bathing suit review pic.twitter.com/iwwPzkt8WY