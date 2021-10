ONA JE NAJVIŠA ŽENA NA SVETU: Turkinja je sa 2,15 metara ponovo dostigla Ginisov rekord! (FOTO)

Gelgi (24) iz Karabuka, dijagnosticiran je Viverov sindrom, redak genetički poremećaj koji karakteriše prekomeren rast. Ona je u razgovoru za Anadoliju podsetila kako je 2014. godine dobila titulu najviše tinejdžerke na svetu. Kazala je kako je podnela zahtjev za novo merenje i dobijanje titule najviše žene na svetu.

Rumeysa Gelgi stands at 7 feet tall and 0.7 inches and has once again broken a Guinness World Record, this time for the tallest living woman.https://t.co/cOteP3EFbm