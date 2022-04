MENSUR NIJE DOBAR ČOVEK, MIMAS JE PRIGLUPA, A OSMANKČIĆA JE TUŽILA! TEK DA ČUJETE KO JOJ JE NAJBOLJI FRAJER U KUĆI!

Ana Spasojević nije štedela bivše cimere pred kamerama RED TVa!

Na sred srede smo. I znamo već jako dobro kako naš dan najbolje može da počne. Naravno uz Milicu, Jelenu, Boru i Filipa i najneverovatniji jutarnji program koji smo imali prilike da vidimo - "Ne gledam ti ja to" na RED TVu.

Četvorka koja sa sobom donosi najbolju zabavu i najluđa jutra - Jelena Pešić, Filip Đukić, Milica Kemez i Bora Santana ugostili su Anu Spasojević - doskorašnju stanarku velelepne vile u Šimanovcima, Arijanu Kelečević - pevačicu i Mihaila Maksimovića - preduzetnika.

Na pitanje da li između Mime i Gruje postoje emocije - Ana Spasojević rekla je pred kamerama RED TVa da veruje da postoje, ali samo sa Grujine strane. Njeno mišljenje je da od svih učesnika "Zadruge 5" najgori čovek jeste Osmankčić. Tužila ga je njena majka, a i ona ga je tužila privatno. Što se za Mensura tiče, smatra da je loš čovek; da ima momente kada je ok, ali mnogo češće je užasan. Ana misli da se Mensur možda zaljubio, ali da to nije ništa spektakularno, i da mu je Mina mu okrenula mozak kada je ušla- ali on ne želi to da prizna. Misli i da Mina više nije zaljubljena u Mensura, ali joj se čini da samo želi da joj Mensur opet veruje. Što se tiče njene porodice, Ani niko ne zamera ništa povodom njenog učešća u najgledanijem rijalitiju u regionu. Priznaje i da u poslednje vreme niko od zadrugara nije ni slušao ništa vezano za Dalilu i Cara i da im je ta priča dosadila. Marijanu Zonjić upoznala je tek kad je ušla u "Zadrugu", baš kao i Aleks. Mimas je isto videla tek kad je ušla u Zadrugu, a prijatelj od Mimas joj je pokazao njen profil i rekao joj da bude dobra sa njom, jer je malo priglupa. Irma se zaljubljuje u svakog ko joj se obrati, pošto joj se generalno niko ne obraća. Ana Spasojević nema komplekse, niti problem da nastavi da radi šta je radila i pre ulaska u "Zadrugu 5" - kazino, konobarisanje. Apolon sa Zvezdare, Anđelo Ranković je Ani definitivno najbolji frajer u kući.

Autor: S.P.