NJENA DUŠA PEVA ONO ŠTO JE PEVAO NJEN OTAC!

Ćerka Džeja Ramadanovskog iskreno u sudiju RED TVa!

Brojimo sitno do kraja ove radne nedelje, a imali smo sreće da smo se ovog divnog prolećnog jutra probudili baš uz RED TV i omiljeni najneverovatniji jutarnji program "Ne gledam ti ja to". Fenomenelni, unikatni voditelji, koji na pravi način znaju da nas uvedu u vikend sa malo šale, sjajnim gostima, ukusnom klopom, "Zadrugom 5" i naravno - najboljom zabavom koja traje od sedam do dvanaest časova.

Jelena Pešić, Milica Kemez, Bora Santana i Filip Đukić danas su ugostili Mariju Ramadanovski - pevačicu i ćerku velikog Džeja Ramadanovskog, u pratnji Mladena Pecovića na gitari.

Marija Ramadanovski otvorila je dušu u emisiji "Ne gledam ti ja to" kako se oseća nakon smrti muzičke ikone narodne muzike.

Mnogo mi je teško što me je tata napustio baš kad mi je najvise trebao kako u životu tako i u karijeri - baš sada kada sam u tim nekim godinama kada nisam ni dete ni odrasla žena - objasnila je Marija.

Marija je išla na par časova pevanja, vežbala je i sa tatom, pevala je u kafićima nekih njegovih prijatelja kako bi osetila atmosferu. Marina Tucaković joj je ostavila jednu pesmu pred svoju smrt, ali je Marija ipak odlučila da prvo snimi pesmu "Od kada nisi kraj mene" kako bi je posvetila ocu, jer je bila godišnjica njegove smrti. Pronašla se u pesmi, nije gađala hit, birala je srcem, a planira i da snimi cover za pesmu "Žuta ruža" koju je u originalu izvodio njen otac.

Uskoro se snima film o Džeju i Marija bi najvise volela da bude istinit, nada se da neće preuveličavati priču, kao što se to obično u filmovima dešava. Tvrdi da je Džej privatno bio isti, kako ga publika pamti - uvek je bio šaljivdžija, plesao, lupkao ritam, voleo je život. Džej je imao tetovažu na stomaku - ženu koju je zvao Kasandra, i kad se ugoji uvek je govorio - Kasandra se ugojila.

Privatno slusam sve, i narodno i zabavno, strano malo manje, ali moja dusa peva ono sto je tata pevao! - rekla je Marija

Ona je u emisiji "Ne gledam ti ja to" uz pratnju na gitari, mahom pevala pesme svog oca, a publika i svi u studiju imali su priliku da pogledaju video njene pesme "Od kad nisi tu kraj mene" , koju je posvetila baš Džeju.

Autor: S.P.