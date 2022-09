BIZARNI TREND NA SVADBAMA KOD SRBA ŠOKIRAO JAVNOST - Ovaj potez vređa porodicu i pokojnike!

Novi bizarni trend na srpskim svadbama od nedavno je postalo fotošopiranje pokojnika na slikama.

U želji da i oni kojih više nema budu nekako prisutni na važnim životnim događajima mladenci na svoje slike fotošopiraju svoje pokojnike, a dodatno plaćaju i da ti isti budu obučeni u posebno, markirano odelo.

Psiholog Snežena Repac istakla je da je ovakav način odnosa prema pokojnicima infantilan i bizaran.

- Ovo je zloupotreba savremene tehnologije i predstavlja potpuno prelaženje granica u svakom smislu. To prelaženje granice može da govori da svaka osoba koja to radi želi da izrazi svoju tugu na jedan kič način. To je infantilno i nezrelo kada se dovode u pitanje životni statusi. To je i potreba da se prikaže tuga i žalost za osobom koja je bila veoma važna, ali je upitno koliko je taj način dobar - kaže psiholog.

Takav potez vređa dostojansvo pokojnika i njegove porodice istakla je Repac.

- To virtuelno oživljavanje mrtvih ljudi deluje psihotično i bizarno. Ne znam kako deluje na one duge koji to gledaju - kaže Repac