JEDNA OD NAJVEĆIH SRPSKIH MISTERIJA! Duh mlade u venčanici i dalje ŠETA DRUMOVIMA!?

U leto 2011. godine, srpski mediji brujali su o mladoj devojci u venčanici koja oko ponoći čeka vozače i ide ka njima sa ispruženim bidermajerom u ruci.

Iako je taj događaj koji su opisivali vozači bio morbidan način dvojice braće iz Bora da se našale, ova priča ipak nije bila samo šala već je dublje ukorenjena u tajanstvenim misterijama Srbije. Neki vozači i dalje govore da vide misterioznu mladu u venčanici.

Prema ovoj priči, noću bi se na putu mogla videti duh devojke u venčanici, prizor koji je prestravljivao prolaznike i vozače decenijama unazad.

Duh mlade koja je tragično preminula pre 50 godina priča se da se noću može videti na putu. O njoj kolaju razne priče od toga da je to duh mlade koja je pre 50 godina poginula u saobraćajnoj nesreći putujući na medeni mesec do priče da je to duh devojke koja se obesila kada ju je, pred samo venčanje, ostavio verenik.

Za tu devojku legenda kaže da je bila izuzetno lepa. Duge smeđe kose koja se u talasima spuštala preko celih leđa.

Čini se da su braća, možda nesmotreno, pokušala doneti tu legendu u stvarni svet, oblačeći se u venčanicu i zaustavljajući vozače na putu ka Zaječaru. Njihova neslana šala izazvala je pravu pometnju među vozačima, a mnogi su prijavili neobjašnjive pojave duha mlade devojke.

Ipak, ova priča samo ogoljava vrh ledenog brega kada su u pitanju misterije u Srbiji. Svakodnevno se prijavljuju razne paranormalne pojave, a vozači i prolaznici svedoče o susretima sa duhovima na drumovima. Neki tvrde da su ih duhovi pratili do njihovih domova, dok drugi tvrde da su ih osetili u sopstvenim sobama.

Svi koji su prijavili neobjašnjive slučajeve kunu se da nisu ništa izmislili.

Mnogi smatraju da ova priča samo potvrđuje postojanje misterioznih sila koje izmiču racionalnom shvatanju, ostavljajući nas u stanju čuđenja i straha. Da li je reč o običnim šalama ili su senke Srbije zaista prisutne i imaju svoju neobjašnjivu moć, ostaje tajna koja intrigira istraživače i skeptike širom regiona.