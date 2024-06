'ŠTA JE OVO DOĐAVOLA?' Naučnici uhvatili AJKULU, a kada su videli šta joj je ispalo iz usta ostali su u ŠOKU! (FOTO)

U onome što se smatra prvim susretom te vrste kome su svedočili naučnici, primećena je tigrasta ajkula kako povraća čitavu mrtvu ehidnu kod obale jednog australijskog ostrva.

Ehidne, sisari u obliku kupole prekriveni bodljama, uobičajeni su u Australiji.

Istraživači sa Univerziteta Džejms Kuk u Severnom Kvinslendu primetili su retku pojavu dok su proučavali morski život na ostrvu Orfej u regionu u maju 2022. godine, navodi se u saopštenju univerziteta za štampu u četvrtak.

- Bili smo prilično šokirani onim što smo videli. Zaista nismo znali šta se dešava - rekao je morski biolog Nikolas Lubic.

„Kada je to ispljunulo, pogledao sam ga i primetio: „Šta je to dođavola?“. Neko je rekao da slikam, pa sam se požurio da uzmem telefon“, nastavio je, dodajući: „Uspeo sam da dobijem samo jednu sliku, ali možete videti obrise ehidne u vodi“.

Ehidna je bila mrtva i "potpuno netaknuta" sa "svim bodljama i nogama" kada ju je povratila tri metra duga ajkula, kaže on.

Rekao je da je "retko" da tigraste ajkule povraćaju hranu, iako mogu kada su pod stresom.

Ajkulu nije povredio ovaj "susret" i tim ju je vratio u vodu nakon što je opremio akustičnim tragačem, kako se navodi u saopštenju.

Tigraste ajkule imaju proždrljiv apetit, naviku da čiste i jedu druge ajkule, ribe, morske kornjače i morske ptice, a takođe konzumiraju smeće uključujući ugalj, limenke, odeću i kosti.

A Tiger Shark has had an unusually spiky encounter after attempting to make an iconic Australian animal a meal.



A group of James Cook University researchers were tagging marine life off the coast of Orpheus Island when they caught a shark who brought up a whole dead echidna.… pic.twitter.com/XjFpDnTjC1