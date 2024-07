Rođena je sa 2 POLNA ORGANA! Jedan koristi za muža, a drugi za posao - njena ispovest šokirala je svet

Evelin Miler (31) iz Australije, rođena je sa stanjem "uterus didelphys", odnosno s dva potpuno odvojena reproduktivna sistema. To znači da ima dve odvojene vagine, dva grlića materice, dve materice i dva jajnika, po jedan za svaku matericu. Udata je, majka dvoje dece, a može da zatrudni s oba sistema i ima intimne odnose s oba reproduktivna organa.

Međutim, nije oduvek znala da je to njeno stanje normalno, ali retko.

"Uvek sam znala da nešto stvarno nije u redu sa mnom, dok sam bila mlađa. Dobila sam menstruaciju, ali tamponi mi nikad nisu funkcionisali. Sećam sam se kako sam rekla mami da ne rade," rekla je Evelin pa dodala:

"Tada mi je seks bio jako, jako čudan. Svaki put kad sam imala odnos, vagine su mi se okrenule spolja, obe su mi se činile vrlo različitim i nisam mogla da shvatim šta se događa."

Tek kad je Evelin zatrudnela, shvatila je o čemu se radi. Tada je imala 20 godina pa je, smatravši da je još uvek mlada za majčinstvo, odlučila da ode na abortus, ali u početku nije baš išlo po planu.

"Otišla sam na abortus, ali nakon buđenja rekli su mi da sam još uvek trudna i da imam dve vagine, te da ću morati da prođem kroz još jedan abortus," prisetila se ona.

"Dakle, to je bio prilično traumatičan način na koji sam to saznala, ali ujedno veliko olakšanje," izjavila je Evelin, piše "The Daily Star".

Takođe, sad mora da koristi dva tampona umesto jednog.

Takođe, izjavila je da ima dve menstruacije i da jedna obično traje nešto duže od druge, pa mora da kombinuje korišćenje tampona, jer kad se šire istovremeno, to može da boli.

Evelin, koja je sada supruga i majka, takođe ima svoju "OnlyFans" stranicu kaže da, zbog svog stanja, nema osećaj da vara muža, jer jedan organ koristi samo za njega, a drugi za posao.

"Ako je jednom organu trebao odmor, koristila sam drugi. Spavala sam sa više od 500 muškaraca i niko od njih nije primetio da se razlikujem od drugih žena. Takođe, činjenica da imam dva organa mi je pomogla da odvojim posao od privatnog života. Frustrirajuća činjenica je da sve moram da radim duplo, kada se testriram na bolesti ili idem kod ginekologa, uvek moram iznova da ih ubeđujem da zaista imam dva polna organa," rekla je Evelin.

Iako su joj lekari rekli da ima male šanse da rodi dete, njen suprug Tom, za kog se udala 2022. godine, i ona, dobili su dvoje dece, Endrjua i Džordžiju. Evelin kaže da je presrećna zbog toga kao i da je dobila poruke od žena sa sličnim problemima.

Decu je rodila carskim rezom, ali i sam porođaj je bio traumatičan.

Autor: Snežana Milovanov