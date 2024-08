INSTAGRAM UVEO NOVE IZMENE I IZAZVAO LAVINU KOMENTARA: Da li je ova promena korak napred ili će mreža doživeti sudbinu Fejsbuka

Instagram je uveo promenu koja bi se mnogima mogla dopasti.

Od sada korisnici mogu da objave do 20 fotografija u jednoj objavi, ili duplo više nego ranije. Sa ovim brojem Instagram objave bi mogle da zamene foto-albume na Fejsbuku, koji se gotovo više ne koriste jer sve manje ljudi koristi Fejsbuk, piše Mashable.

Novo ažuriranje na Instagramu je još sličnije objavljivanju fotografija na TikTok-u.

Instagram istražuje dodatne funkcije

🛑 Wait. What? 🤯🤯 Did you see this NEW Instagram update? You can add up to 20 pics in a carousel post now??



I’m so excited by the update and hoping this means that Instagram is encourage users to not just post Reels but more pics! 📸🤔



Also for my real estate friends - I pic.twitter.com/zACkPPpApn