NAVUKLA SAM SE NA PLES OKO ŠIPKE SA 75 GODINA: Deo porodice me se odrekao, ali ne marim, izgledam nikad bolje! (VIDEO)

Star Staufer Vajs, 75-godišnja udovica iz Kolorado Springsa, odlučila je da ispuni jednu od svojih najvećih želja - da nauči ples oko šipke. U svojoj sedamdesetoj godini života, Star je započela ovaj izazovni put, uprkos nizu i fizičkih izazova, kao i reakcija okoline.

- Navukla sam se na ples oko šipke, a imam 75 - kaže Star, koja sada živi svoj san i tvrdi da ima bolje mišiće nego kada je bila mlađa.

Odluku da se posveti plesu donela je tokom pandemije, inspirisana člankom o lokalnoj profesionalnoj plesačici, Dajani Martin, koja je i sama počela da se bavi plesom na šipki u kasnijim godinama života.

Star, koja je izgubila muža pre 18 godina bori se sa reumatoidnim artritisom i osteoporozom. Reumatoidni artritis je upalna bolest vezivnog tkiva, koja dovodi do ukočenosti, bola, gubitka pokretljivosti i upale zglobova. S druge strane osteoporoza je bolest koja se manifestuje smanjenjem gustine kostiju, zbog čega one postaju porozne. Uz sve to, ova žena je ipak odlučila da se prijavi za uvodni čas u lokalnom studiju "Pole Revolution".

- Nisam imala pojma da li bih to mogla da izvedem u mojim godinama i sa mojom medicinskom istorijom, ali ne samo da sam uspela već sam se potpuno navukla na to. Ples na šipki mi toliko pomaže u borbi protiv anksioznosti takođe. Dobijam veliku podršku od zajednice i uživam u učenju novih trikova - istakla je ona, a o tome je pisao i Daily Mail.

Međutim, njen izbor nije naišao na odobravanje svih.

- Jedan deo porodice odbija da ima bilo kakav kontakt sa mnom. Ipak, dobila sam podršku od svojih pastorki, kao i od većine prijatelja. Moji prijatelji me podržavaju 95 odsto. Javnost je 99 odsto pozitivna uz to - dodaje ona.



Bez obzira na izazove, Star ne dozvoljava negativnim komentarima da je ometu.

- Ne dozvoljavam da mi "trolovi" remete mir - kaže ona, dodajući da briše loše komentare i blokira ljude koji ih pišu.

Njena priča dokazuje da nikada nije kasno da se započne novo poglavlje u životu. Njen savet svima koji oklevaju da probaju nešto novo, posebno kasnije u životu, jeste da to urade.

Autor: Dubravka Bošković