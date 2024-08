Američki nacistički lider postao žrtva osvete: Pričao da mu je Hitler došao u san, a ubijen dok je prao veš (FOTO)

Džordž Linkoln Rokvel bio je američki političar, poznat po tome što je 1959. godine osnovao Američku nacističku stranku, političku organizaciju koja je zagovarala nadmoć bele rase i otvoreno promovisala fašističke ideje u SAD-u.

Nacista rođen u porodici umetnika

Rodio se 1918. godine u Ilinoju u porodici umetnika, a nakon škole odlučio se za vojnu karijeru.

Tokom Drugog svetskog rata služio je na pacifičkom ratištu kao rezerva.

Nikada nije leteo direktno na ratište, ali bio je smatran dobrim i sposobnim pilotom među svojim kolegama.

Nakon rata pronašao je ženu, ali se nije slagao s njenom porodicom.

Rekao je da im zamera što svoju kćerku nisu odgajili da bude više poslušna i pribrana, a navodno ju je i tukao.

