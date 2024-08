Čekali su da uđe u prostoriju! Ovako je ubijen lider Hamasa: Jednim potezom mu je oduzet život, a Izrael i dalje ćuti

Najviši lider Hamasa Ismail Hanije (62) ubijen je u sredu bombom koja je prokrijumčarena u pansion u Teheranu gde je boravio dva meseca pre njegovog drugog, kobnog dolaska, navodi se u izveštaju.

Hanija, za koju se prvobitno mislilo da je ubijen u vazdušnom napadu, umro je usled aktivacije daljinski detonirane bombe unutar pansiona, izjavilo je za "Njujork tajms" sedam bliskoistočnih zvaničnika, uključujući dvojicu Iranaca i jednog američkog zvaničnika.

Bomba je bila sakrivena u pansionu otprilike dva meseca pre Hanijeove posete, izjavilo je za "Tajms" pet bliskoistočnih zvaničnika.

Dve žrtve jedne bombe

Prema izvorima, bomba je detonirala daljinski kada je potvrđeno da je Hanija u prostoriji.

U eksploziji je takođe ubijen telohranitelj, navodi se u izveštaju.

Pansion u kojem je Hanija odseo, upravlja i štiti Korpus garde islamske revolucije u Nešatu, bogatoj četvrti severnog Teherana.

Danas su Hanije i njegov telohranitelj sahranjeni, nakon povorke koja je prošla kroz Teheran, gde se okupilo na hiljade ljudi. U zemlji je proglašena trodnevna žalost, nakon čega je Hanije sahranjen u glavnom gradu Katara, Dohi.

Izrael ćuti

Iranska Revolucionarna garda saopštila je jutros da su Hanije i njegov telohranitelj ubijeni u Teheranu, gde je lider Hamasa prisustvovao inauguraciji iranskog predsednika Masuda Pezeškijana.

Niko nije preuzeo odgovornost, ali se sumnja da iza ubistva stoji Izrael, koji je prethodno obećao da će ubiti vođe Hamasa zbog napada te grupe 7. oktobra, navodi AP.

Iran’s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has led funeral prayers for Hamas political chief Ismail Haniyeh who was assassinated in Tehran on Wednesday. pic.twitter.com/wJicZzHcg6