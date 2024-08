Ovako nešto nije viđeno ranije: Ogromno morsko stvorenje ubio jedan, pa jeo drugi predator

Ne jedan, već dva različita predatora – krokodil i ajkula – napali su praistorijsku morsku kravu, pokazala je nova studija. Ovo otkriće daje naučnicima nova saznanja o drevnim stvorenjima i lancu ishrane pre nekoliko miliona godina, saopštio je akademski izdavač Taylor & Francis.

U studiji objavljenoj u Journal of Vertebrate Paleontology opisani su retki, dosad gotovo neviđeni tragovi ugriza dve različite životinje tokom ranog i srednjeg miocena, pre od 23 do 11,6 miliona godina.

Tragovi ugriza na lobanji sugerišu da je dugong morsku kravu, koja je pripadala sada izumrlom rodu Culebratherium, prvo napao drevni krokodil, a onda je jela i tigrasta ajkula (Galeocerdo aduncus) na prostorima današnje severozapadne Venecuele.

Jasan i dubok trag zuba na njušci morske krave sugeriše da je krokodil prvo pokušao da ugrize i uguši plen. Dva veća traga pokazuju da je krokodil onda vukao morsku kravu i ubio je na sličan način na koji to rade i današnji krokodili.

Trophic interactions of sharks and crocodylians with a sea cow (Sirenia) from the Miocene of Venezuela - @tandfonlinehttps://t.co/AwzVnyeI6S pic.twitter.com/AIkWEN4yh4