Zgadilo joj se: Sela da pojede picu, a zbog onog što je pronašla u testu ostala u šoku (FOTO)

Na platformi X osvanule su fotografije naručene pice, u kojoj je Amber (24), kako tvrdi, pronašla nepoznati predmet.

Devojka je objasnila da je sela da pojede margaritu i shvatila da se u kori nalazi “nešto metalno”.

Amber je javno zatražila objašnjenje od restorana, a na fotografijama vidimo nešto što liči na žičani držač, prenosi Metro.

Njena objava je pregledana dva miliona puta, dok su brojni korisnici pokušali da reše misteriju.

hey umm @pizzahutuk can you explain wtf this is? pic.twitter.com/HA2r0iI5KH