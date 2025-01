OVAJ TELEFON OSTAJE ZABRANJEN DO DALJNJEG: Za obustavu zabrane Apple treba da ispuni jedan uslov

Indonezija planira da drži na snazi odluku o tekućoj iPhone 16 zabrani dok se ne ispune traženi uslovi.

Prema navodima, Indonezija želi da Apple u ovoj zemlji otvori proizvodni pogon za iPhone komponente, kako bi se zabrana uklonila.

Indonezijski ministar industrije, Agus Gumivang Kartasasmita, navodno je održao više sastanaka sa čelnicima Apple-a u poslednjih nekoliko dana, pri čemu su se dve strane dogovorile o proizvodnom pogonu za Apple AirTag trekere, koji će biti postavljen na ostrvu Batam.

Apple se ranije obavezao na ulaganje od milijardu dolara u ovoj državi, ali to i dalje nije dovoljno da indonežanske vlasti ukinu zabranu za iPhone 16.

