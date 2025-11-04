Naučnici u Kaliforniji otkrili najsjajniju svetlost ikada izbačenu iz crne rupe: Nisu mogli da veruju šta vide..

Naučnici su otkrili najsjajniju svetlost ikada izbačenu iz crne rupe, koja ima jačinu kao 10 triliona Sunca, prenosi danas ABC Njuz.

Ovakvi naleti svetlosti i energije mogu da budu rezultat interakcije magnetnih polja, ili izbačaja zagrejanog gasa koji okružuje crne rupe.

Naleti svetlosti pomažu istraživačima da shvate unutrašnjost crnih rupa, navodi ABC.

Ovu pojavu je 2018. snimila kamera Opservatorije Palomar u Kaliforniji, a snimljena svetlost je sijala najsnažnijim intenzitetom oko tri meseca, da bi potom počela da slabi.

To se najverovatnije dogodilo zato što se neka velika zvezda suviše približila crnoj rupi i razbijena je na fragmente.

"U početku nismo mogli da verujemo u cifre koje su pokazivale intenzitet energije", kazao je autor studije Metju Grejem sa Instituta za tehnologiju u Kaliforniji.

Rezultati istraživanja objavljeni su danas u časopisu Nature Astronomy.

Nalet svetlosti potiče iz supermasivne crne rupe udaljene 10 milijardi svetlosnih godina, po čemu je do sada najudaljeniji koji je snimljen.

Svetlost potiče iz doba kada je univerzum bio relativno mlad, a jedna svetlosna godina jednaka je distanci od 9,7 triliona kilometara.

Proučavanje ovakvih pojava pomaže istraživačima da bolje razumeju zvezdano okruženje oko supermasivnih crnih rupa.

Skoro svaka velika galaksija, uključujući naš Mlečni put, ima u svom središtu supermasivnu crnu rupu, ali naučnici još uvek nisu sigurni kako se one formiraju, navodi ABC Njuz.

Autor: Marija Radić