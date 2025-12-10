Baba oštetila banke za 26 miliona evra, pa nestala bez traga: Evo kako je uspela to da izvede (FOTO)

Sedamdesettrogodišnja žena je optužena da je obmanula više finansijskih institucija, predstavljajući se kao naslednica korporacije McDonnell Aircraft Corporation.

Nadležni optužuju Meri Mekdonald da je svojim “akcijama” stekla oko 30 miliona dolara (oko 26 miliona evra), nakon čega se našla i na FBI listi najtraženijih osoba.

Nestala bez traga

Nadležni navode da je Mekdonaldova tvrdila da je naslednica čuvene kompanije, kao i da poseduje “tajni fond od 80 miliona dolara”, kojem će moći da pristupi u budućnosti.

Tako je uspela da dobije 14,7 miliona od jedne banke i dodatnih 15 miliona iz drugih finansijskih institucija, prenosi Daily Mail.

Prema optužnici, Mekdonaldova je izvela veliku prevaru od jula 2017. godine do maja 2018. godine.

Federalni sud u Kaliforniji izdao je 12. decembra 2018. godine nalog za hapšenje ove žene, koja je optužena za bankarsku prevaru i krađu identiteta. FBI veruje da je pobegla u Dubai, pre nego što je uhapšena. Novac nije vratila.

Istraga zbog neisplaćenih zarada

Mekdonaldova je u periodu od 2004. do 2017. godine bila generalni direktor propale televizijske kompanije “Bellum Entertainment”, koja je radila TV-serijale “It Takes a Killer” i “I Married a Murderer”.

Fake airline heiress, 72, swindled nearly $30 million from banks — then fled to Dubai: feds https://t.co/HQP0Ctc9GA pic.twitter.com/RDII7KsMGH — New York Post (@nypost) 09. децембар 2025.

Tokom njenog mandata, Komisija za rad je pokrenula istragu zbog, navodnog, neisplaćivanja plata zaposlenih, izvestio je Deadline 2017. godine.

Federalni istražitelji veruju da su njene finansijske malverzacije delimično povezane sa neisplaćenim zaradama, pri čemu je bivša direktorka radnicima, navodno, tvrdila da ih ne može platiti zbog “značajne bankarske prevare”.

Proizvodili borbene avione

Piter Mekdonald, njen nećak i potpredsednik “Bellum Entertainmenta”, rekao je 2017. godine da nije bio upoznat sa bankarskom prevarom i da mu je prilikom odlaska ostalo neisplaćeno 10.000 dolara.

McDonnell Aircraft Corporation je nekadašnja američka avio-kompanija koja je proizvodila borbene i komercijalne avione, kao i svemirska vozila.

Autor: Marija Radić