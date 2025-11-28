AKTUELNO

Svet

Optužena četvrta osoba osumnjičena za pljačku Luvra: Nakit vredan 88 miliona evra još uvek nije pronađen

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Četvrta osoba osumnjičena za pljačku pariskog Luvra 19. oktobra danas je formalno optužena, naveo je izvor blizak istrazi, prenela je televizija BFM.

U utorak je francuska policija uhapsila četiri osobe, od kojih je jedna optužena, dok su tri puštene na slobodu.

Za pljačku nakita iz Napoleonove kolekcije u galeriji Apolon u Luvru optužen je 38-godišnji muškarac koji je u utorak uhapšen u Lavalu, a od ranije je poznat policiji.

Istražitelji Brigade za borbu protiv organizovanog kriminala uspeli su da mu uđu u trag zahvaljujući forenzičkim tragovima pronađenim na skuteru i kamionu koji su pljačkaši koristili, kao i na osnovu snimaka sa nadzornih kamera.

Foto: Tanjug AP/Thomas Padilla

Pariska tužiteljka Lor Bekio prethodno je saopštila da su tri osobe, takođe uhapšene u utorak, juče oslobođene.

Uprkos značajnom angažovanju policije, ukradeni nakit vredan 88 miliona evra, koji se smatra nacionalnim blagom, još uvek nije pronađen.

U ranijim akcijama policije, uhapšene su još tri osobe osumnjičene za pljačku.

Autor: Marija Radić

#Francuska

#Luvr

#Pariz

#muzej

#pljačka

