Optužena četvrta osoba osumnjičena za pljačku Luvra: Nakit vredan 88 miliona evra još uvek nije pronađen

Četvrta osoba osumnjičena za pljačku pariskog Luvra 19. oktobra danas je formalno optužena, naveo je izvor blizak istrazi, prenela je televizija BFM.

U utorak je francuska policija uhapsila četiri osobe, od kojih je jedna optužena, dok su tri puštene na slobodu.

Za pljačku nakita iz Napoleonove kolekcije u galeriji Apolon u Luvru optužen je 38-godišnji muškarac koji je u utorak uhapšen u Lavalu, a od ranije je poznat policiji.

Istražitelji Brigade za borbu protiv organizovanog kriminala uspeli su da mu uđu u trag zahvaljujući forenzičkim tragovima pronađenim na skuteru i kamionu koji su pljačkaši koristili, kao i na osnovu snimaka sa nadzornih kamera.

Pariska tužiteljka Lor Bekio prethodno je saopštila da su tri osobe, takođe uhapšene u utorak, juče oslobođene.

Uprkos značajnom angažovanju policije, ukradeni nakit vredan 88 miliona evra, koji se smatra nacionalnim blagom, još uvek nije pronađen.

U ranijim akcijama policije, uhapšene su još tri osobe osumnjičene za pljačku.

Autor: Marija Radić