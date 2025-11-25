AKTUELNO

Svet

Uhapšena četvrta osoba zbog PLJAČKE LUVRA: Potraga za draguljima još uvek traje, OVO su novi detalji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Thomas Padilla ||

U regionu Pariza danas je uhapšena osoba osumnjičena za pljačku muzeja Luvr.

List Parizijen piše da je ta osoba, četvrta uhapšena zbog pljačke, već poznata policiji i veruje se da je povezan sa preostalom trojicom već uhapšenih i optuženih za ovaj zločin.

Kako se navodi potraga za ukradenim draguljima još uvek traje.

Foto: Tanjug AP/Thomas Padilla

Muzej Luvr opljačkan je pre više od mesec dana uz pomoć dizalice na kamionu, a iz muzeja je ukraden dragocen nakit.

Plen je procenjen na 88 miliona dolara, ali ima neprocenjivu istorijsku vrednost, a među ukradenim predmetima nalaze se i kompleti nakita ukrašeni brojnim dijamantima i dragim kamenjem.

pročitajte još

Nezakonito prisvojili više od 329 MILIONA DINARA: Oglasio se MUP o hapšenju sedam osoba, OVAKO je funkcionisala kriminalna grupa (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Francuska

#Hapšenje

#Luvr

#Policija

#dragulji

#pljačka

POVEZANE VESTI

Svet

NAKIT IZ LUVRA JOŠ NIJE PRONAĐEN: Dvoje osumnjičenih za pljačku delimično priznali krivicu

Svet

MUŠKARCI UHAPŠENI ZBOG PLJAČKE LUVRA! Velika akcija policije u Parizu: Poznato odakle su osumnjičeni, pomogao im KLJUČNI ČOVEK iz muzeja?!

Svet

NA JEDNO NISU RAČUNALI... Lopovi napravili kobnu grešku u Luvru: Ostavili trag koji je iznenadio policiju

Svet

Otkriveni detalji o PLJAČKAŠIMA IZ LUVRA: Odranije poznati policiji? ODAO IH JE OTISAK PRSTA

Svet

LUVR OPLJAČKAO DRŽAVLJANIN BOSNE I HERCEGOVINE? Uhapšeno još petoro ljudi zbog pljačke: Uhvaćen i glavni osumnjičeni

Svet

NOVI DETALJI PLJAČKE VEKA: Francuske vlasti objavile spisak ukradenih dragocenosti iz Luvra