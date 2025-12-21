Nakon više od 400 godina: Danska pošta prestaje s dostavom pisama

Danska pošta objavila je danas da će 30. decembra obaviti poslednju dostavu pisama, čime se okončava više od 400 godina duga tradicija, koja seže još od 1624. godine, a razlog je to što je tokom poslednjih 25 godina slanje pisama drastično opalo - za više od 90 odsto.

PostNord, kompanija koja je nastala spajanjem švedske i danske pošte 2009. godine, ranije je saopštila da će otkazati 1.500 radnih mesta u Danskoj i ukloniti 1.500 poštanskih kutija, s obzirom na to da je potražnja za pismima drastično opala, dok onlajn kupovina nastavlja da raste.

Ova kompanija, koja će i dalje dostavljati pisma u Švedskoj, naglasila je da će u Danskoj umesto nje dostavu preuzeti kompanija Dao, koja već vrši dostavu pisama i koja planira da proširi svoje usluge od 1. januara.

Međutim, istraživanja pokazuju da među mladima dolazi do ponovnog porasta pisanja pisama.

Istraživanje Daoa pokazalo je da osobe starosti između 18 i 34 godine šalju dva do tri puta više pisama nego druge starosne grupe, a istraživač trendova Mads Arlien-Soborg veruje da se mladi okreću pisanju pisama kao "protivteži digitalnoj preopterećenosti".

Prema danskom zakonu, mora da postoji mogućnost slanja pisama, što znači da bi, ako Dao odluči da obustavi dostavu, vlada bila obavezna da imenuje drugu kompaniju za taj zadatak.

Zakon o digitalnom identitetu, MitID, koristi se za sve - od onlajn bankarstva do zakazivanja pregleda kod doktora, a većina zvaničnih komunikacija se šalje putem digitalne pošte umesto običnom poštom.

Danas je 97 odsto Danske populacije starije od 15 godina registrovano u MitID, dok je samo pet odsto odlučilo da se odrekne digitalne pošte.

"Bili smo danska pošta 400 godina, i zato je ovo teška odluka, ali Danska je postala sve digitalnija, što znači da danas gotovo da i nema pisama. S obzirom na pad potražnje, tržište pisama više nije profitabilno", kaže zamenik izvršnog direktora PostNord Danska Kim Petersen.

Autor: Marija Radić