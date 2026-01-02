Neverovatni prizori erupcije: Vulkan Etna izbacuje lavu, hitno reagovali stručnjaci

Najviši aktivni vulkan u Evropi, Etna, počeo je da izbacuje lavu u novoj, spektakularnoj ali ne i opasnoj erupciji na njegovim gornjim bočnim padinama, i zbog toga ne predstavlja opasnost za sela koja se nalaze u blizini vulkana, saopštio je vulkanolog Boris Benke.

"Oko ponoći ove novogodišnje noći, 1. januara, satelitski termalni senzori su počeli da mere toplotne anomalije u blizini Etne, a ujutru su satelitski snimci pokazali novi tok lave koji se formira u gornjem delu Vale del Bove, ispod grebena Serakoco", rekao je Benke u objavi na Fejsbuku, prenosi ANAS.

On je kazao da lava iz vulkana na Siciliji izbija iz otvora koja se nalazi na visini od oko 2.100 metara.

Erupción de Volcán Etna en Italia



Cortesía: Viory. pic.twitter.com/CqUu6g2Mkk — El Ciudadano (@El_Ciudadano) 02. јануар 2026.

"Ovako je počela ova tiha bočna erupcija, što izaziva zaista spektakularan tok lave, koji, gledano sa donje istočne padine Etne, izgleda neverovatno nisko i blizu sela", rekao je Benke.

Prema njegovim rečima, početak erupcije nisu videli stanovnici Etne niti kamere, "jer je istočna strana bila obavijena gustim oblacima".

Autor: Marija Radić