Sutra obeležavamo Svetu mučenicu Julijanu: Žene joj se OVIM rečima mole za snagu i izlaz

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju dan Svete mučenice Julijane, zajedno sa šest stotina trideset mučenika koji su stradali s njom. U narodu je zapamćena kao svetiteljka snažne vere, ali i kao simbol ženske istrajnosti, nepokolebljivosti i unutrašnje slobode.

Sveta Julijana bila je ranohrišćanska mučenica koja je živela krajem 3. i početkom 4. veka u Nikomidiji. Iako je poticala iz neznabožačke porodice, rano je čula propoved o hrišćanstvu i prihvatila veru, donoseći odluku koja će joj odrediti život, ali i smrt.

Odbila brak da bi sačuvala veru

Julijanin verenik bio je rimski senator Elevsije. Kako bi ga odvratila od sebe, rekla mu je da će se udati za njega samo ako postane eparh tog grada, uverena da se to nikada neće dogoditi. Međutim, Elevsije se potrudio i zaista dobio tu funkciju.

Tada mu je Julijana otvoreno priznala da je hrišćanka i da ne može stupiti u brak s njim dok on ne primi njenu veru, izgovarajući reči koje su ostale upamćene u hrišćanskoj tradiciji:

- Šta nam vredi biti telesno ujedinjeni, a duhom razdeljeni?

Njegova reakcija bila je brutalna. Prijavio ju je njenom ocu, koji ju je najpre tukao, a zatim predao vlastima na mučenje.

Mučeništvo koje je promenilo mnoge

Prema predanju, Julijana je u tamnici čudesno isceljena, pa je pred eparha izvedena potpuno zdrava. Bacili su je u užarenu peć, ali joj vatra nije naudila. Taj prizor, navodi se u hrišćanskoj tradiciji, naveo je mnoge da poveruju u Hrista, pet stotina muškaraca i sto trideset žena.

Svi su osuđeni na smrt i pogubljeni mačem. Ista sudbina zadesila je i Julijanu. Pogubljena je 304. godine. Predanje dalje kaže da je Elevsija ubrzo stigla kazna, doživeo je brodolom, isplivao na pusto ostrvo i tamo stradao.

Zaštitnica žena i tihih stradanja

Sveta mučenica Julijana u narodu se smatra zaštitnicom žena i devojaka, ali i svih koji trpe nepravdu, nasilje i tiho stradanje. Veruje se da se sutra, na njen dan, žene posebno mole za snagu, izlaz iz teških situacija i ispunjenje iskrenih želja.

Prema narodnom verovanju, želja se izgovara pominjući ime Svete Julijane i ovu molitvu:

- Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe. Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše.

Dan Svete Julijane u narodu se ne doživljava kao praznik tuge, već kao podsetnik da vera, dostojanstvo i unutrašnja odluka mogu biti jači od svake sile.

Autor: Marija Radić