Ovo je simbolika slame u kući na Badnje veče: Unosi je muška glava uz posebnu zdravicu, a evo kada i kako se iznosi

Prema predanju, badnjak predstavlja hrast koji su pastiri doneli u pećinu gde se Hristos rodio, a svaka varnica sa ognjišta simbolično najavljuje radost.

Badnji dan pravoslavni vernici obeležavaju 6. januara, po julijanskom kalendaru, kao poslednji dan božićnog posta i uvod u najradosniji praznik – Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Tradicija nalaže paljenje badnjaka i unošenje slame u dom, a oba običaja nose duboku hrišćansku simboliku i povezuju domaćinstvo sa atmosferom Vitlejemske pećine.

Zašto se badnjak pali?

Badnji dan ime je dobio po badnjaku, hrastovom drvetu koje se toga dana seče i pali. Prema predanju, badnjak predstavlja hrast koji su pastiri doneli u pećinu gde se Hristos rodio, a svaka varnica sa ognjišta simbolično najavljuje radost, blagoslov i novi život. Danas je badnjak sastavni deo badnje večeri i mnogi ga, uz molitvu, pale ispred kuće, u dvorištu ili ga donose u crkvu.

Simbolika slame u kući na Badnje veče

Pored badnjaka, slama je jedan od centralnih običaja Badnje večeri. Ona nas podseća da se Isus Hristos rodio u skromnosti – u štali, položen na slamu. Zato se u mnogim domovima slama unosi na Badnje veče i ostaje do 9. januara, trećeg dana Božića.

Tradicionalno, slamu u kuću unosi domaćin ili drugi odrasli muškarac, i to:

na ramenu vezanom užetom

ponekad u velikom džaku spremljenom za tu svrhu

Pri ulasku izgovara se pozdrav:

"Srećno vam Badnje veče!"

Odgovor ukućana glasi:

"Bog ti dobro dao i sreće imao!"

Domaćica ga zatim posipa žitom iz sita kao simbol izobilja i blagostanja, nakon čega se slama širi po kući. U nekim krajevima onaj ko je unosi imitira kvočku – "kvo, kvo, kvo", dok deca čupkaju slamu i oponašaju piliće "piju, piju, piju", što predstavlja radost, život i napredak doma.

Slama se raspoređuje po kući, posebno u prostorijama gde se spava, a ponegde se preko nje postave prostirke, te se te večeri svi ukućani simbolično okupljaju i spavaju zajedno.

Šta se radi sa slamom nakon praznika?

Slama se 9. januara pomeće metlom i iznosi iz kuće, najčešće se prosipa po dvorištu ili oko biljaka – za zdravlje i plodnost.

Autor: A.A.