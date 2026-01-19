AKTUELNO

Registrovana silovita eksplozija u sunčevoj atmosferi: Uticaće na OVE uređaje na Zemlji

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Prva u 2026. godini solarna baklja X zraka zabeležena je na Suncu, saopštila je danas Laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za kosmička istraživanja Ruske akademije nauka.

"Solarna baklja najveće magnitude, X, dešava se upravo sada", navodi se u poruci na Telegram kanalu Laboratorije.

Rukovodilac Laboratorije Sergej Bogačov, ranije je za RIA Novosti izjavio da, uprkos opadanju solarne aktivnosti, i u 2026. godini postoji mogućnost pojave rekordinog intenziteta solarnih baklji.

Nekoliko jakih baklji M-klase se već dogodilo na Suncu pre 2026. godine.

Solarna baklja je silovita eksplozija u sunčevoj atmosferi, sa energijom koja je ekvivalentna milijardama megatona TNT.

Eksplozija putuje brzinom oko milion kilometara na čas, a ponekad i brže.

Sunčeve baklje imaju uticaj na elektromagnetni prenos u mnogim telekomunikacionim uređajima na Zemlji.

Većina baklji dešava se oko sunčevih pega, gde je magnetsko polje najjače.

Autor: Marija Radić

