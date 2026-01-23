REGION ZBRISAN ZA DVA MESECA: Potpuno nestalo jato Sunčevih pega, oglasili se naučnici

Najveće jato Sunčevih pega koje se pojavilo prošle godine, označeno kao kompleks 4294-4298, potpuno je nestalo sa površine Sunca, saopštila je Laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka.

Prema laboratoriji, taj kompleks je na vrhuncu zauzimao površinu od oko 2.300 milionitih delova solarne hemisfere, čime spada među najveće sunčeve pege u istoriji, prenela je agencija RIA Novosti.

Poređenja radi, nedavni region 4341, koji je izazvao najveću radijacionu oluju 21. veka, imao je površinu od samo 500 jedinica.

Naučnici su naveli da tokom svog postojanja ovaj kompleks nije proizveo nijednu veću eksploziju, već ga je Sunce postepeno apsorbovalo zajedno sa povezanim energetskim potencijalom.

Telegram kanal laboratorije dodaje da je nestali region "bukvalno zbrisan za dva meseca".

Autor: Marija Radić