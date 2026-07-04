Drama na Kamčatki: Eruptirao vulkan Šiveluč, pepeo dostigao visinu od 10,5 kilometara (VIDEO)

Aktivni vulkan na Kamčatki izbacio je danas stub pepela 10,5 kilometara iznad nivoa mora, saopštio je Kamčatski tim za reagovanje na vulkanske erupcije Instituta za vulkanologiju i seizmologiju, Dalekoistočnog ogranka Ruske akademije nauka.

Oblak pepela protezao 65 km severozapadno od vulkana.

"Vulkanska erupcija Šiveluča se nastavlja, praćena snažnom aktivnošću pare i gasa, nova kupola lave nastavlja da raste u severnom delu kupole lave. Emisije pepela koje dostižu visinu do 12 km iznad nivoa mora mogu da se dogode u bilo kom trenutku", navodi se u saopštenju koje prenosi Interfaks.

Kod opasnosti za avijacuju iznad te oblasti podignut je na najviši "crveni" nivo.

An ash explosion has been recorded at the Mutnovsky volcano. Monitoring cameras from the Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) detected the emission rising to an altitude of 3.5 kilometers. pic.twitter.com/JeXZvUybis — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 02. јул 2026.

Šiveluč je najseverniji aktivni vulkan na Kamčatki, nalazi se 45 km od sela Ključi u Ust-Kamčatskom okrugu, gde živi oko 5.000 ljudi.

To je jedan od najvećih vulkana u regionu. Procenjuje se da je Šiveluč star 60.000-70.000 godina.

Autor: Marija Radić