Rakun neće da ustane iz kreveta: Gore mreže zbog snimka njegovog lenčarenja pod ćebetom (VIDEO)

Video zapis sa Instagrama, podeljen na mreži pre par meseci pod korisničkim imenom @ohnoitsrolo, prikazuje kako se ponaša kućni ljubimac rakun u trenucima buđenja. Rakun Rolo zeva i proteže se dok ga vlasnik mazi, ali se on vraća pod ćebe, gde mu je toplo i bezbedno, pokazuje snimak.

Hladno vreme znači dodatne dremke, ali rakun Rolo ne hibernira u potpunosti. Rakuni postaju letargični, pada im telesna temperatura i usporavaju se, ali se i dalje bude da bi nešto pojeli, a u ovom slučaju i da bi se mazili i igrali.

Iako rakuni izgledaju kao prijateljski raspoložene pahuljaste lopte koje se mogu pretvoriti u kućne ljubimce, stručnjaci upozoravaju da ih ne treba tretirati kao mačke ili pse. U nekim državama, na primer u Njujorku, nije legalno hraniti divlje životinje ni držati rakune kao kućne ljubimce, ali legalnost nije jedini problem. Rakuni su poznati prenosioci besnila, a sem rizika od bolesti, mogu biti destruktivni za imovinu i opasni za ljude i druge kućne životinje.

Rakuni su inače veoma prilagodljivi i naučili su da u blizini ljudi imaju lako dostupnu hranu, odnosno smeće, hranilice za ptice i hranu za kućne ljubimce.

Video je brzo postao viralan na društvenim mrežama i do sada ima više od dva miliona pregleda i skoro 200.000 lajkova. Korisnici Instagrama komentarisali su da su "rakuni shvatili da će dobiti neograničenu količinu hrane ako nam dozvole da ih mazimo."

Autor: Marija Radić