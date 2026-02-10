'VULKAN SUDNJEG DANA' AKTIVAN POSLE 40 GODINA: Poslednji put je ubio najmanje 2.000 ljudi, cela država na nogama

Posle više od četiri decenije tišine, jedan dugo neaktivan vulkan pokazuje uznemirujuće nove znake aktivnosti, zbog čega ga naučnici pažljivo prate.
Istraživači su detektovali porast temperature, pojavu mehurića gasa i neobične sumporne formacije unutar meksičkog vulkana El Čičon, poznatog i kao Čičonal.
Ove promene zabeležili su naučnici sa Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika (UNAM) tokom monitoringa sprovedenog između juna i decembra 2025. godine.
Vulkan je poslednji put eruptirao 1982. godine, kada je poginulo najmanje 2.000 ljudi u jednoj od najsmrtonosnijih vulkanskih katastrofa u istoriji Meksika.
Naučnici su uočili povišenu toplotu, promene u hemijskom sastavu jezera u krateru, kao i emisije gasova, uključujući sumporovodonik i ugljen-dioksid, koji u visokim koncentracijama mogu biti opasni.
Unutar kratera su takođe dokumentovane neobične šuplje sumporne sfere koje se formiraju u bazenima tečnog sumpora.
Uprkos dramatičnim znacima, stručnjaci navode da trenutno nema dokaza o kretanju magme ispod vulkana. Istraživači ističu da je aktivnost verovatno hidrotermalna i da ne ukazuje na skoru erupciju.
Nova otkrića potiču iz detaljnog terenskog rada i daljinskog monitoringa koje je sproveo Institut za geofiziku UNAM-a, koji već godinama proučava unutrašnju dinamiku Čičonala.
Tokom nedavnih inspekcija, naučnici su izvestili da je jezero u krateru, koje je inače zeleno i pod dominacijom algi, poprimilo sivkastu boju, što ukazuje na povišene nivoe sulfata i silicijuma u vodi.
Termalna merenja pokazala su da su temperature na dnu jezera i na okolnom dnu kratera porasle iznad uobičajenih pozadinskih vrednosti.
Tim je takođe dokumentovao promenljive koncentracije hlorida i promene u interakciji gasova i vode, što su znaci da vrele tečnosti cirkulišu ispod površine, preneo je Green Matters.
Autor: Marija Radić