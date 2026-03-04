Spektakularna završnica 57. Praznika mimoze: Od simboličnog suđenja, do koncerta za 10.000 ljudi

Suđenjem simboličnom krivcu za “nevolje Novljana“, Zobiolitisu Nervozitisu Maksumusu, i koncertom regionalne zvezde Aca Pejovića, zatvoren je 57. Praznik mimoze u Herceg Novom.

U završnici jedne od najznačajnijih manifestacija u regionu uživalo je više od 10.000 posetilaca, koji su pevali zajedno sa popularnim izvođačem, stvarajući atmosferu za pamćenje. Praznik mimoze još jednom je potvrdio svoju popularnost i značaj, privlačeći veliki broj gostiju tokom svih festivalskih programa.

Do “sudnice“ su simboličnog krivca dopratili trombonjeri, maškare, Gradska muzika i mažoretke Herceg Novog, kao i Mesna muzika Đenović. Zobiolitis Nervozitis Maksumus “optužen“ je da je odgovoran za sve manje zelenila i sve više betona, kao i za urbanističke i saobraćajne probleme grada. U duhovitom tonu, osuđen je “da narodu svane i da ga pomiluje ruka pravde“, čime je tradicionalno zatvoren ovogodišnji festival.

Program je nastavljen koncertom Novljanina Dejana Draškovića, a potom i nastupom Ace Pejovića, koji je završnicu učinio spektakularnom.

Tokom 15 festivalskih dana Herceg Novi je posetilo više od 20.000 ljudi, potvrdila je direktorka Turističke organizacije Herceg Novi, Darija Banićević. Prema njenim rečima, popunjenost hotelskih kapaciteta kretala se od 80 do 100 odsto, što predstavlja značajan rezultat u predsezonskom periodu.

Najavila je i niz događaja koji slede, među kojima su koncerti Yu Grupe i Kaliopi, kao i brojni letnji festivali i kulturne manifestacije.

Organizatori i pokrovitelji Praznika mimoze su Opština Herceg Novi, JUK Herceg Fest i Turistička organizacija Herceg Novi.

Autor: D.Bošković