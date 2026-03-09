Stravično proročanstvo Nostradamusa se ostvaruje: Rat protiv Irana će trajati tačno ovoliko

Mnogi u aktuelnim vojnim udarima na Bliskom istoku vide ispunjenje vekovima starih zapisa francuskog proroka Mišela de Nostradama, poznatijeg kao Nostradamusa.

Smrt iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, u početnom napadu i brz odgovor Irana napadima dronovima, samo su podstakli neke da potraže odgovore u Nostradamusovoj knjizi "Proročanstva" iz 1555. godine.

Jedan od najčešće citiranih katrena, koji se sada povezuje sa trenutnim sukobom, zlokobno predskazuje dug i krvav rat.

- Sedam meseci velikog rata, ljudi mrtvi od zla Ruan, Evre kralju pasti neće - glasi stih koji je decenijama zbunjivao istoričare.

Moderni tumači sada veruju da se referenca na "sedam meseci" odnosi na projektovano trajanje sukoba između SAD i Irana, sugerišući da bi on mogao potrajati do kraja 2026. godine.

Iako kritičari ističu da pominjanje francuskih gradova Ruana i Evrea nema veze sa Bliskim istokom, poklonici Nostradamusovih proročanstava uvereni su da je reč o simboličnom opisu sukoba u kojem će vođe, uprkos velikim gubicima, istrajati u svojim namerama.

Roj pčela kao simbol modernog ratovanja

Možda najjezivija paralela sa današnjom ratnom tehnologijom nalazi se u katrenu koji opisuje "veliki roj pčela" koji će se iznenada pojaviti i napasti „u zasedi noću“.

Ovaj stih je godinama bio predmet spekulacija, ali je u kontekstu trenutnih događaja dobio novo, zastrašujuće značenje.

Mnogi veruju da "roj pčela" savršeno opisuje taktiku napada dronovima, koji su postali ključno oružje u arsenalima i Irana i Sjedinjenih Država.

Ovi takozvani jednosmerni ili dronovi-samoubice, poput iranskog Šaheda kruže iznad cilja pre nego što se obruše na njega, a njihov zvuk i grupni napad podsećaju na pčele.

Poređenje je utoliko snažnije jer se, baš kao i pčele koje uginu nakon uboda, ovi dronovi uništavaju pri udaru.

Grom koji je oborio velikog čoveka

Dodatnu jezu izaziva stih koji predviđa da će "veliki čovek" biti oboren "gromom" tokom dana.

Tumači su retroaktivno povezali ovaj red sa iznenadnom smrću ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen tokom prve faze vazdušnih udara.

Za mnoge je ova podudarnost dokaz da je Nostradamus sa neverovatnom preciznošću predvideo ključne sukobe koji danas potresaju svet.

Njegov sin, Možtaba Hameneij, imenovan je za novog vrhovnog vođu 8. marta, usred haosa koji je zahvatio region.

Šira slika: Sukob Istoka i Zapada

Pored specifičnih detalja vezanih za rat, Nostradamusovi sledbenici upozoravaju i na stihove koji navodno predviđaju širi, globalni konflikt.

Proročanstvo koje pominje Marsa, rimskog boga rata, koji "upravlja svojim kursom među zvezdama", tumači se kao znak intenziviranja ratova širom planete.

Posebno zabrinjava deo koji kaže: "Tri vatre se dižu sa istočnih strana, dok Zapad gubi svoju svetlost u tišini".

Neki veruju da ovo simbolizuje promenu globalne ravnoteže moći, jačanje istočnih sila i strateško slabljenje Zapada.

Autor: Marija Radić