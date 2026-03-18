BRUTALNA TUČA NA SVADBI: Letele pesnice i stolice! Nije se znalo ko koga udara, a razlog će vas ostaviti bez teksta

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Svadbeno slavlje se pretvorilo u haos, pošto je verbalni sukob među prisutnima prerastao u neviđeno nasilje - stolice su korišćene kao improvizovano oružje, a postoje tvrdnje da se čula i pucnjava.

Na mrežama je objavljen snimak iz grada Laknau, u indijskoj državi Utar Pradeš, koji je šokirao gledaoce.

Kako je sve počelo?

Uznemirujući kadrovi prikazuju muškarce koji se gađaju i udaraju plastičnim stolicama, dok se u pozadini čuje vriska žena.

Oni koji nisu uspeli da dođu do “oružja”, tukli su se pesnicama, dok se sukob širio po prostoru u kojem je organizovana svadba.

Tuča je izbila oko ponoći, u četvrtak 12. marta, pošto je, prema navodima tamošnjih medija, jedan lokalni odbornik ušao u raspravu sa gostima.

Policija smirila situaciju

Situacija je ubrzo eskalirala, a navodno su se umešale i pristalice odbornika, prenosi Daily Star.

Policija je brzo stigla na lice mesta i uspela da smiri situaciju, nakon čega je svadbena ceremonija nastavljena.

Uhapšene su četiri osobe koje su potom upućene na lekarski pregled. Otac mlade, Pramod Kumar, izjavio je za lokalne medije da su “nepozvane osobe nasilno upale na slavlje i izazvale haos”.

On tvrdi da članovi njegove porodice nisu učestvovali u sukobu.

"Zahtevam stroge mere"

“Bili smo zauzeti svadbenim obredima kada su iznenada upali nepoznati ljudi i napravili lom. Sramotno je da su takvi ljudi uništili jedan sveti čin. Zahtevam da policija preduzme stroge mere“, rekao je Kumar.

Pored stolica, pojedini učesnici sukoba navodno su koristili štapove, a dodatnu paniku izazvale su tvrdnje da se čula pucnjava.

Policija proverava da li je zaista došlo do ispaljivanja hitaca. Nadležni prikupljaju izjave svedoka i ne isključuju mogućnost novih hapšenja.

Autor: Marija Radić

