Zbog JEDNE stvari koje je dete ponelo na aerodrom, cela porodica OSTALA BEZ LETA: Morali su da plate 2.500 evra - evo ŠTA mu je bilo u rancu

Jedna naizgled bezazlena greška pretvorila je početak putovanja u stresno i skupo iskustvo za jednu porodicu iz Singapura. Zbog predmeta koji je njihov sin poneo u ručnom prtljagu, nisu uspeli da se ukrcaju na let i morali su da izdvoje dodatnih oko 2.500 evra za nove karte.

Porodica je na aerodrom stigla na vreme i bez problema prošla pasošku kontrolu. Međutim, tokom bezbednosnog pregleda došlo je do komplikacija.

Službenici su u torbi njihovog sina pronašli plastični pištolj - igračku koja je, uprkos tome što nije prava, predstavljala problem u skladu sa bezbednosnim pravilima.

Majka, Šeron Teng, priznala je da odgovornost snosi ona, jer nisu dovoljno pažljivo proverili šta je dete spakovalo. Dodala je da nisu očekivali da i igračka može izazvati takvu situaciju.

Kašnjenje koje je koštalo hiljade evra

Porodica je odmah ponudila da igračku baci, ali im je rečeno da moraju da sačekaju nadređene. Čekanje je trajalo više od 20 minuta, a kada su konačno dobili dozvolu da nastave, za ukrcavanje je ostalo svega nekoliko minuta.

Bezbednosna procedura ipak je morala biti završena do kraja. I pored pokušaja osoblja avio-kompanije da im izađe u susret, nisu uspeli da stignu na let.

Na kraju su morali da kupe nove karte za let kompanije China Southern Airlines, što ih je koštalo oko 3.000 dolara, odnosno približno 2.500 evra.

Važna lekcija za roditelje

Njihov sin bio je zbunjen i uznemiren zbog svega što se dogodilo. Kada se situacija smirila, roditelji su razgovarali s njim i objasnili zašto su pravila na aerodromu stroga i kako i naizgled bezazleni predmeti mogu zakomplikovati putovanje.

Istakli su da ga ne krive, već da je bio samo uzbuđen zbog puta.

Poruka drugim roditeljima

Sharon Tang je svoju priču podelila kao upozorenje drugim roditeljima. Naglašava koliko je važno da se pre puta pažljivo proveri dečji prtljag, ali i da se ne žuri i ostavi dovoljno vremena za sve procedure na aerodromu.

Kako kaže, roditeljstvo podrazumeva stalno učenje, a ovakve situacije, iako neprijatne, često donose važne lekcije.

Autor: Iva Besarabić