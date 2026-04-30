Litar je čak 6 miliona evra: Ovo je najskuplje piće na svetu i nikada ne biste pogodili gde je napravljeno

Minijaturna boca japanskog alkoholnog pića sake prodata je u Zemlji izlazećeg sunca za čak 600.000 evra!

Uzrok ove enormne cene otkriva ime pića - "Dassai Moon Space Brew" je fermentisan u svemiru.

Piće je zajednički projekat proizvođača sakea Dasai i tehnološke kompanije Mitsubishi Heavy Industries. Sastojci i sistem za fermentaciju razvijeni za svemir transportovani su na Međunarodnu svemirsku stanicu (MSS) iz Svemirskog centra Tanegasima u prefekturi Kagošima raketom H3 u oktobru 2025. godine.

Fermentisano u svemiru radi postavljanja svetskog rekorda

Proces fermentacije počeo je na MSS u novembru, pod uslovima koji simuliraju lunarnu gravitaciju, koja je oko jedne šestine Zemljine. Proces je trajao približno dve nedelje.

27. februara, 260 grama sakea sletelo je u Tihi okean kod zapadne obale SAD, ohlađeno na minus 50 stepeni Celzijusa. Potom je transportovano od Los Anđelesa do Japana redovnim letom.

U sedištu kompanije Dasai u Ivakuniju, sadržaj je pretvoren u 116 mililitara sakea.

Ovde pogledajte o kom je piću reč.

Rekordni sake nadmašio najskuplje vino i viski

100 mililitara ovog pića je flaširano i prodato na aukciji za 110 miliona jena (587.000 evra). To je ekvivalentno ceni od 5,87 miliona evra po litru. Ovim je oboren svetski rekord za najskuplje piće.

Prethodni rekorder bio je Romane-Konti iz 1945. godine sa cenom od oko 694.000 evra po litru. Najbliži rekordu je irski viski "Smaragdno ostrvo", koji se prodaje za 3,67 miliona evra po litru.

Da li će novi vlasnik zaista piti alkohol iz svemira nije jasno.Ostao je anoniman. Ono što je sigurno jeste da će prihod biti doniran budućim japanskim svemirskim projektima.

Preostalih 16 mililitara je korišćeno za degustacije. Svemirski sake ima "izraženu kiselost" i "dobro izbalansiran i snažan ukus sakea", objasnio je portparol kompanije Dasai.

Kompanija planira da izgradi proizvodnju na Mesecu do 2050. godine kako bi "poboljšala kvalitet života budućih stanovnika Meseca".

Autor: S.M.