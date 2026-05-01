Otkriveno šta je pisalo na izgubljenim stranicama Novog zaveta: Rukopis star 1.000 godina bio raštrkan po svetu

Naučnici su rekonstruisali 42 izgubljene stranice Novog zaveta, otkrivajući nove aspekte Pavlovih poslanica iz 6. veka.

Rukopis, kopija Poslanica Svetog Pavla iz 6. veka, izgubljen je za istoriju kada je rastavljen u manastiru Velika Lavra na Svetoj Gori u Grčkoj u 13. veku.

U dva odvojena, ali podjednako fascinantna otkrića, naučnici su uspeli da rekonstruišu davno izgubljene delove novozavetnih tekstova, što nam je pružilo potpuno novi uvid u načine na koje su se sveti spisi čitali, koristili i prenosili u ranom hrišćanstvu.

Duhovi teksta otkrili tajne Pavlovih poslanica

Jedno od otkrića odnosi se na rukopis iz šestog veka poznat kao Kodeks H, koji sadrži prepis Poslanica Svetog Pavla.

Priča o ovom rukopisu je dramatična. Naime, između 10. i 13. veka, monasi u manastiru Velika Lavra na Svetoj Gori u Grčkoj sistematski su rastavljali stari kodeks, a njegove dragocene stranice od pergamenta koristili su kao materijal za povezivanje i zaštitne listove za druge, novije knjige.

Vremenom je Kodeks H kao celina nestao, a njegovi fragmenti raspršeni su širom Evrope. Iako se otprilike znalo šta je rukopis sadržavao, smatralo se da su njegov precizan izgled, raspored teksta i beleške na marginama nepovratno izgubljeni.

Međutim, međunarodni tim istraživača pod vođstvom Garika Alena, profesora biblijskih studija na Univerzitetu u Glazgovu, uspeo je da učini gotovo nemoguće - rekonstruisao je čak četrdeset i dve prethodno nepoznate stranice.

„Međunarodni tim akademika predvođen profesorom Garikom Alenom sa Univerziteta u Glazgovu uspešno je pronašao 42 izgubljene stranice iz jednog od najvažnijih ranih rukopisa Novog zaveta na svetu: Kodeksa H.

Rukopis, kopija Poslanica Svetog Pavla iz 6. veka, izgubljen je za istoriju kada je rastavljen u manastiru Velika lavra na Svetoj gori u Grčkoj u 13. veku“, potvrdio je Univerzitet u Glazgovu na svojim zvaničnim stranicama.

Moderna tehnologija oživela zaboravljenu tintu

Ključ uspeha ležao je u primeni multispektralnog snimanja, tehnologije koja omogućava detekciju tragova tinte nevidljivih golim okom. Tim je, naime, shvatio da je u jednom trenutku u istoriji originalni tekst na pergamentu bio ponovo podebljan novom tintom.

Hemikalije iz te nove tinte preslikale su se na susedne stranice sa kojima su bile u dodiru, pri čemu su ostavile slabašne, zrcalne otiske originalnog teksta. Ti „fantomski otisci“, kako su ih nazvali istraživači, postali su vidljivi tek pod specijalizovanim kamerama.

Kako bi bili potpuno sigurni u istorijsku tačnost, naučnici su u saradnji sa stručnjacima iz Pariza sproveli i datiranje ugljenikom-14, što im je omogućilo potvrdu porekla pergamenta iz šestog veka.

Novootkrivene stranice pokazale su da je tekst bio organizovan drugačije od današnjih izdanja Biblije. Sadržao je Eutalijev aparat, složen sistem prologa, spiskova poglavlja i oznaka za citate koji je čitaocima služio kao navigacija pre izuma brojeva stranica.

Još važnije, vidljivi su ispravci i beleške koje su monasi dodavali, što je dokazalo da rukopise nisu samo pasivno prepisivali, već su ih proučavali i prilagođavali.

Skriveno jevanđelje ispod tri sloja zapisa

U drugom, jednako važnom otkriću, medievista Grigorij Kesel pronašao je skriveno poglavlje Jevanđelja unutar rukopisa u Vatikanskoj biblioteci.

Tekst je bio nevidljiv jer se nalazio na palimpsestu, pergamentu sa kojeg je originalni zapis izbrisan kako bi se materijal mogao ponovo iskoristiti. Ova praksa bila je česta u srednjem veku zbog izuzetne cene i retkosti pergamenta.

Koristeći ultraljubičastu fotografiju, Kesel je uspeo da prodre kroz gornje slojeve teksta i otkrije najstariji zapis. Reč je o prevodu Jevanđelja po Mateju na starosirijski jezik, koji datira otprilike iz šestog veka, dok je sam prevod nastao pre oko 1750 godina.

Ispod gruzijskog teksta na vrhu i grčkog teksta u sredini, sirijski zapis nudio je detaljniju verziju Jevanđelja od standardne grčke koja se danas koristi. Ovo otkriće je izuzetno važno jer je to tek jedan od četiri poznata rukopisa koji sadrže delove starosirijskog prevoda Jevanđelja.

Oba ova pronalaska pokazuju kako drevni rukopisi nisu bili statični objekti, već živi dokumenti koji su se menjali kroz interakciju sa svojim čitaocima.

Kako je to sažeo profesor Alen govoreći o Kodeksu H: „Otkriti bilo kakav novi dokaz o tome kako je izvorno izgledao, a kamoli ovoliku količinu, monumentalno je dostignuće.“

Autor: Marija Radić