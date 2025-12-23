Novi uspeh arheologa: U Pakistanu otkriveni ostaci drevnog grada iz 6. veka pre nove ere

Arheolozi su na lokalitetu Takšila u Pakistanu otkrili ostatke drevnog grada koji datira iz 6. veka pre nove ere, prenose danas lokalni mediji.

Kako se navodi, odeljenje arheologije u Pendžabu intenziviralo je iskopavanja na nalazištu Bhir u Takšili, navodi sajt Tribjun.

U pitanju je najstarije urbano naselje u dolini Takšila koje predstavlja složenu mešavinu persijskih, grčkih i indijskih uticaja i ruševina iz doba Aleksandra Velikog i ranog budizma, a predstavlja deo svetske baštine UNESCO-a.

Tokom iskopavanja otkrivene su uske ulice, stambene strukture, bunari za vodu, spremišta za žito i artefakti iz svakodnevnog života.

Zvaničnici navode da se razmatra i predlog da nalazište Bhir bude pretvoreno u muzej na otvorenom.



Zvaničnik odeljenja arheologije u Pendžabu Malik Maksud Ahmed istakao je da je grad lociran duž drevnih trgovinskih puteva koji povezuju Cenralnu Aziju, Avganistan i Indijski potkontinent.

Autor: Marija Radić