AKTUELNO

Extra

Novi uspeh arheologa: U Pakistanu otkriveni ostaci drevnog grada iz 6. veka pre nove ere

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Arheolozi su na lokalitetu Takšila u Pakistanu otkrili ostatke drevnog grada koji datira iz 6. veka pre nove ere, prenose danas lokalni mediji.

Kako se navodi, odeljenje arheologije u Pendžabu intenziviralo je iskopavanja na nalazištu Bhir u Takšili, navodi sajt Tribjun.

U pitanju je najstarije urbano naselje u dolini Takšila koje predstavlja složenu mešavinu persijskih, grčkih i indijskih uticaja i ruševina iz doba Aleksandra Velikog i ranog budizma, a predstavlja deo svetske baštine UNESCO-a.

Tokom iskopavanja otkrivene su uske ulice, stambene strukture, bunari za vodu, spremišta za žito i artefakti iz svakodnevnog života.

Zvaničnici navode da se razmatra i predlog da nalazište Bhir bude pretvoreno u muzej na otvorenom.

Zvaničnik odeljenja arheologije u Pendžabu Malik Maksud Ahmed istakao je da je grad lociran duž drevnih trgovinskih puteva koji povezuju Cenralnu Aziju, Avganistan i Indijski potkontinent.

pročitajte još

Neverovatno otkriće u Transilvaniji: Pronađen ogroman broj fosila dinosaurusa

Autor: Marija Radić

#Arheologija

#Pakistan

#Uspeh

#drevni grad

#otkriće

POVEZANE VESTI

Extra

Tri majanska grada otkrivena u Gvatemali: Jedan ima 'astronomski kompleks'

Region

MISTERIJA BUNARA PUNOG SKELETA NAJZAD REŠENA! Arheolozi u Hrvatskoj otkrili čije su kosti u masovnoj grobnici: Oduzeli su im sve pre nego što su ih BA

Extra

USPEH ARHEOLOGA U PERUU: Otkrili grad Penjiko star više od 3.500 godina

Extra

VELIKO OTKRIĆE ARHEOLOGA: U Egiptu pronađene grobnice iz ptolemejskog i rimskog doba

Extra

NEVEROVATNO OTKRIĆE: Pronađeni ostaci praistorijske AJKULE duge osam metara, a teške TRI TONE

Extra

Arheolozi sproveli nova istraživanja kraj misteriozne olupine: U morskim dubinama otkriveni deo trupa i 300 predmeta