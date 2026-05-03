UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Slon potpuno podivljao, UBIO ČOVEKA, pa krenuo da prevrće sve pred sobom - Nastala OPŠTA PANIKA (VIDEO)

Jedna osoba je poginula, a druga je povređena kada je hramski slon podivljao u indijskoj saveznoj državi Kerala, u hramu u mestu Kidangur, nedaleko od grada Koči.

Dramatični snimci koji su se proširili društvenim mrežama prikazuju životinju kako prevrće automobil kao igračku, čupa drvo iz zemlje i uništava motocikle i drugu imovinu u okolini hrama.

Slon se oslobodio okova i krenuo da ruši sve pred sobom

Incident se dogodio u hramu Kidangur Mahavišnu u Angamaliju, gde je slon po imenu Majanad Partasarati dopremljen iz Kolama.

Tragic elephant attack at Kidangoor Mahavishnu Temple in Angamaly, Kerala.

On May 1, the temple elephant ‘Mayyanad Parthasarathy’ went into musth and ran amok around 9:45 AM. It killed Vishnu (40), a lorry driver from Kollam who had transported the elephant. Mahout Pradeep was… pic.twitter.com/UAhw5T2CBI — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) 02. мај 2026.

Prema navodima indijskih medija, životinja se nedugo po dolasku oslobodila okova i postala izuzetno agresivna. Na snimcima se vidi kako slon podiže automobil „maruti svift“, više puta ga baca o tlo i potpuno ga uništava.

Slon je zatim nastavio da divlja po prostoru oko hrama, gde je oštetio više vozila, motocikala i drugu imovinu. Na jednom od snimaka vidi se i kako vuče drvo koje je prethodno iščupao iz zemlje.

U napadu je stradao vozač kamiona kojim je slon dopremljen u hram. Žrtva je identifikovana kao Višnu iz Kolama, a prema navodima lokalnih vlasti, poginuo je na licu mesta dok je pokušavao da smiri uznemirenu životinju.

Glavni krotitelj slona Pradip takođe je povređen tokom incidenta i prevezen je u bolnicu, gde se oporavlja.

Veterinar ga uspavao tek posle nekoliko sati

Bilo je potrebno nekoliko sati da nadležne službe savladaju i obuzdaju slona. Pripadnici šumarske službe pokušali su da ga zaustave pre nego što iz hramskog kompleksa pređe u naseljeno područje.

Više od dva sata nakon što je životinja počela da divlja, veterinar je uspeo da pogodi slona strelicom za uspavljivanje.

Međutim, nakon pogotka, slon je nakratko postao još nemirniji i prevrnuo je još jedno vozilo u krugu hrama. Tek posle toga počeo je postepeno da se smiruje.

Ekipe šumarske službe tada su uspele da mu vežu zadnje noge i dodatno ga obezbede užadima pričvršćenim za nekoliko stabala, kako bi sprečile novi pokušaj bekstva.

Osoba koja poznaje istoriju ove životinje rekla je za lokalnu televiziju da je slon ranije učestvovao na poznatom festivalu Trisur Puram i da je važio za mirnu životinju.

- Ranije nije bio nasilan. Nešto ga je sigurno isprovociralo. Sada je miran - rekao je sagovornik lokalne televizije.

Incident je ponovo otvorio pitanje bezbednosti tokom verskih svečanosti u Indiji, gde se slonovi često koriste u hramskim procesijama i tradicionalnim ceremonijama, naročito u saveznoj državi Kerala.

Autor: Iva Besarabić