Slon ubio čoveka: Džin prevrtao automobile u naselju, objavljen jeziv snimak (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Unsplash.com ||

Prolaznici su snimili zastrašujući trenutak kada je ogromni slon bacio automobil i drveće preko ulice nakon što se oslobodio lanaca i ubio čoveka.

Horor snimak iz indijske države Kerala nastao je u petak, a prikazuje životinju kako koristi surlu da probije parkirano vozilo, prevrne ga na bok i kljove zabija u vrata.

Životinja je u naletu besa prevrnula skuter i udarila u zid obližnje kuće. Uznemireni džin je dva saata pravio haos po naselju Angamali, dok su policija i meštani pokušavali da ga smire.

Muškarac koji je stradao identifikovan je kao Višnu (40), rodom iz grada Kolama. Prethodno je Višnu hteo da preveze životinju do hinduističkog hrama Kidangur Mahavišnu radi blagoslova tokom proslave.

Nesrećni čovek je pregažen do smrti jer se slon prestravio dok je Višnu pokušavao da fotografiše povredu na njegovoj kljovi kako bi je podelio sa vlasnikom.

Životinja je dugo ostala blizu Višnuovog tela, preteći svakome ko je pokušao da se približi, sprečavajući bilo kakvu medicinsku pomoć.

Kako navode svetski mediji, incident se dogodio nedugo nakon što je slon prevezen na odredište. Životinja je uspela da počupa lance i krene da krši i lomi sve pred sobom, primoravajući policiju, službenike za zaštitu divljih životinja da intervenišu.

Životinja je na kraju savladana strelicama za smirenje i vezana za kokosovu palmu u blizini svetišta.

The Sun piše da se sličan incident dogodio u hramu Kudalmanikjam u gradu Irindžalakuda, u Kerali, istog dana tokom aktivnosti vezanih za festival. Dvadesetpetogodišnji pomoćnik hranitelja slonova po imenu Srikutan je stradao kada ga je slon izgazio. Njegov kolega je u napadu takođe povređen.

Mediji navode da je taj isti slon bio agresivan i tokom povorke dan ranije i da je napao dve osobe. Slon je tada obuzdan i zatvoren u kompleksu Devasvom, ali je uspeo da probije šupu i napadne svoje gazde.

Autor: Marija Radić

