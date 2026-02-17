Slon ubio Balkanca na safariju! Krenuo sa ženom u šetnju, kad je džin izleteo iz džungle

Muškarac sa Balkana stradao je u stravičnoj nesreći na Šri Lanki, kada ga je pregazio slon! Prema navodima medija, državljanin Mađarske (64) juče je šetao u grupi turista kada je razjareni slon nasrnuo na njih.

Tragedija se dogodila u oblasti Pidurangala–Sigirija, a muškarac je zadobio toliko teške povrede da mu nije bilo spasa.

Kako se navodi, stradali muškarac je na putovanju bio sa suprugom i u ponedeljak su šetali jednom od turistički najpopularnijih oblasti u zemlji. Dok su prolazili kroz okolinu, iz džungle je na njih nasrnuo slon. Tačni detalji napada još nisu poznati, ali se zna da je povređeni muškarac odvezen u bolnicu, ali da lekari nisu ništa moli da učine.

Lokalna policija istražuje slučaj.

Oblast Pidurangala–Sigirija je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija na Šri Lanki, ali je takođe i područje blizu divljine. U okolini stenske tvrđave i Pidurangala smenjuju se pirinčana polja, sela, manji smeštaji i džungle prekrivene gustom vegetacijom. Staništa slonova i putevi kojima ljudi prolaze često se preklapaju, što povećava šanse za neočekivane susrete.

Mikloš Farkas, vodič koji se nalazio na licu mesta, rekao je da je za turiste uvek opravdana opreznost.

"U toj oblasti, gde se nesreća dogodila, nalazi se mnogo nacionalnih parkova. U njima slonovi slobodno lutaju, jer ne mogu znati gde su granice parkova. Minneriya Nacionalni Park i Hurulu Eko Park su ovde teritorija slonova, gde u divljini i slobodi živi više od tri hiljade jedinki", rekao je Frarkas.

Prema rečima vodiča, samostalne šetnje bez pratnje mogu biti posebno opasne. Godine 2024. u istoj oblasti slon je napao jednog kanadskog turistu nakon što je muškarac skrenuo sa bezbedne staze.

Autor: Iva Besarabić