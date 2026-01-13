AKTUELNO

Svet

KRVAVI POHOD ŽIVOTINJE: Slon ubio 17 ljudi tokom praznika, otkidao im glave (VIDEO)

Izvor: Novosti, Foto: Unsplash.com ||

Slon je ubio 17 ljudi tokom novogodišnjih praznika u istočnoj Indiji, otkidajući glave i gnječeći ih.

Niz smrtonosnih napada dogodio se početkom januara: mladi mužjak je izvršio približno 12 napada na ljude, prema časopisu People.

Tokom jednog napada, slon je otkinuo glavu čoveku. Očevici tvrde da životinja najčešće napada noću, kada ljudi spavaju. Stručnjaci veruju da je ponašanje slona moglo biti uzrokovano mušom, hormonskim periodom kod mužjaka slonova koji je praćen naglim povećanjem agresije.

Zvaničnici šumarske službe još uvek nisu uspeli da lociraju slona. Vlada i nezavisne agencije iz različitih regiona Indije su uključene u operaciju. Nakon što bude pronađena, planirano je da životinja bude eutanazirana.

VIDEO MOŽETE POGLEDATI OVDE

Autor: D.Bošković

